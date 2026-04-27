Президент Сербии Александр Вучич заявил, что западные политики применяют двойные стандарты, когда говорят о территориальных конфликтах Украины и Сербии. Соответствующее заявление Вучич сделал в подкасте британского журналиста Аластера Кэмпбелла The Rest Is Politics, отвечая на вопросы о конфликте с НАТО в 1999 году и ситуации вокруг Косово и Метохии.

«Вы говорите нам: не смотрите в прошлое. Но скажете ли вы то же самое украинцам о Крыме», — сказал он.

По его словам, западные политики призывают Белград не обращаться к историческим событиям, однако не применяют аналогичный подход к Украине в контексте Крыма. Сербский лидер отметил, что, по его мнению, подобная логика не используется в официальной риторике западных стран, несмотря на схожесть аргументации в разных международных конфликтах.

Ранее Вучич поздравил лидера венгерской партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах и выразил ожидания продолжения сотрудничества между Белградом и Будапештом. Он отметил, что рассчитывает на сохранение партнёрских отношений между двумя странами и поблагодарил действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за вклад в их развитие.