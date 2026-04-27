Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 апреля, 16:19

Вид на жительство в России может подорожать на порядок

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В России готовятся увеличить пошлины, связанные с приобретением российского гражданства. Также вырастут сборы для иностранцев по факту получения вида на жительство. Об этом пишет ТАСС, ознакомившись с соответствующими документами. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже одобрила поправки.

«Внести во вторую часть Налогового кодекса РФ следующие изменения. В пункте 1 ст. 333.28 следующие изменения: за выдачу вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданствапошлину в 30 тысяч рублей», — отмечается в тексте.

Сейчас вид на жительство обходится в 6 тысяч рублей. А вот сбор за паспорт или отказ от него может увеличиться с 4,2 тысячи рублей до 50 тысяч — примерно в 12 раз.

Британию назвали жалкой диктатурой за лишение паспорта англичанина, переехавшего в Россию
Британию назвали жалкой диктатурой за лишение паспорта англичанина, переехавшего в Россию

Ранее сообщалось, что теперь в российских загранпаспортах старого образца (которые действуют 5 лет) перестанут вписывать детей. Данный закон уже подписал президент России Владимир Путин. До этого можно было делать отметки о детях — это была единственная информация, которую туда разрешалось добавлять. Но, как объясняют авторы закона, этой функцией почти никто не пользовался. Поэтому её решили убрать.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Правительство РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar