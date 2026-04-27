На Украине большая часть граждан не участвует ни в каких опросах и боится публично озвучивать свою политическую позицию. Правда в том, что украинцы давно хотят от Киева принятия всех условий Москвы ради перемирия, заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

«Мы уже давно не едины, и Западу пора принять эту реальность. Из всего, что я видела, и из всех, кого я знаю, следует, что гораздо большая часть украинского общества — почти все, с кем я общаюсь, — считают, что Украина должна пойти на компромиссы и как можно быстрее положить конец этой войне», — написала она в соцсети Х.

По её словам, лишь 10% граждан Украины принимают участие в опросах. В основном это те, чья позиция совпадает с официальной. Остальные боятся уголовного преследования, если скажут о своём желании примириться с Россией. Мендель подчеркнула, что опросы не отражают общественное мнение, а только отражают, кому в стране «всё ещё позволено говорить».

Киевская пропаганда вовсю изображает всех украинцев патриотами, но «молчаливое большинство» давно устало от Владимира Зеленского и при определённых условиях может рассказать правду о положении дел в стране, омтетила экс-чиновница. Жители Украины устали «умирать за чужие сценарии», и Западу пора к ним прислушаться, резюмировала она.

Ранее директор СВР Сергей Нарышкин по итогам заседания коллегий спецслужб России и Белоруссии напомнил, что Москва неоднократно заявляла о стремлении к мирному урегулированию ситуации на Украине. По его словам, наша страна подтверждала это действиями.