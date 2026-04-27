Суд конфисковал у экс-депутата Исаева имущество на 18 млрд рублей

Суд обратил в доход государства имущество бывшего депутата Госдумы Ризвангаджи Исаева на сумму 18 млрд рублей. Также конфисковали акции АО «Краснодаргоргаз», АО «Атэк», ООО «Тепловая транспортная компания» и АО «Апшеронскрайгаз». Причиной стало мошенничество. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Краснодарского края в своём Telegram-канале.

Следствие установило, что Исаев использовал депутатские полномочия для захвата более 615 га городских земель. Подконтрольное ему ООО «Статус» выкупило участки по льготной цене за 15,1 млн рублей. По условиям сделки Исаев и его фирма обязались построить и передать городу объекты инфраструктуры. Они этого не сделали. Изъятые земли перераспределили в пользу сообщников.

На незаконные доходы Исаев возвёл жилой район «Европея», «Немецкую деревню» и гостиничный комплекс Mariott Краснодар. Квартиры в жилых домах он продал третьим лицам. Здание отеля оформил на ООО «Центр-Отель», которое принадлежит его сыну.

Часть имущества, купленного на коррупционные деньги, экс-депутат зарегистрировал на родственников и доверенных лиц.

Ризвангаджи Исаеву 65 лет. Он был депутатом Госдумы пятого созыва

Напомни, по данным следствия, Исаев продвигал собственный бизнес, используя служебное положение. Хотя закон требует прекратить предпринимательство после перехода на госслужбу. Он незаконно завладел государственными землями и муниципальными объектами в Краснодаре. При покупке участков создал видимость торгов, но фактически остался единственным покупателем.