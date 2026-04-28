Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 апреля, 23:41

На финскую активистку напали в Швейцарии из-за поддержки России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael Derrer Fuchs

Финская активистка Салли Райски сообщила о физическом нападении в Швейцарии. Мужчины применили силу из-за её позиции по России. Женщина переехала в РФ и поделилась историей. По её словам, именно в Швейцарии она впервые столкнулась с физической агрессией.

«Это был март или апрель 2022 года. Вечером я зашла в кафе. Я просто сидела и не хотела ни с кем общаться, но ко мне начали настойчиво приставать. Я ответила: «Можно не сегодня». Но они продолжали давить, и в итоге произошёл физический конфликт, причём со стороны мужчин», — приводит рассказ активистки ТАСС.

Райски добавила, в Европе такое поведение считают нормальным. По её мнению, там стёрты границы между мужчинами и женщинами. Поэтому удар можно получить и от мужчины.

Активистка также рассказала о случаях агрессии в Финляндии. Ей часто приходилось сталкиваться с негативом из-за использования русского языка в речи. Первый случай произошёл в центре Хельсинки. Прохожий сказал девушке «закрыть рот» за русскую речь в телефонном разговоре.

Ранее Райски рассказала, что финны массово увольняются из вооружённых сил после вступления страны в НАТО. Люди осознали, что служба в Североатлантическом альянсе может привести к реальным боевым столкновениям и не хотят погибать, отметила она.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Швейцария
  • Финляндия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar