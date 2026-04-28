28 апреля, 00:00

Долги Google в России приблизились к 42 млрд рублей

ТАСС: Принудительно взыскиваемые долги с Google в РФ выросли до почти 42 млрд

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jay Fog

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jay Fog

Общая сумма принудительно взыскиваемой с американской корпорации Google LLC задолженности в России приблизилась к 42 млрд рублей. В неё включены штрафы и иные имущественные взыскания судов в пользу как физических, так и юридических лиц, пишет ТАСС со ссылкой на судебные и иные документы.

Ещё в феврале этот показатель составлял чуть более 26 млрд рублей. Таким образом, за неполные два месяца объём вырос примерно на 16 миллиардов.

В настоящий момент в отношении компании открыто 62 исполнительных производства. По ним, помимо штрафов за нарушение российского законодательства, также взимаются исполнительские сборы.

Часть средств направляется на погашение требований имущественного характера от обычных граждан и организаций. Ситуация остаётся в динамике, и рост сумм может продолжиться.

Штраф Google вырос до 2 ундециллионов рублей — суммы с 36 нулями

Напомним, 11 декабря 2018 года компания Google получила первый крупный штраф в России. Основанием стало требование Роскомнадзора подключиться к государственной системе с реестром запрещённых сайтов, от которого корпорация отказалась. Наказание оказалось минимальным — 500 тысяч рублей, и эта сумма была выплачена. В настоящее время Google регулярно привлекают к ответственности за разнообразные нарушения российского законодательства.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

Никита Никонов
