Штраф Google вырос до 2 ундециллионов рублей — суммы с 36 нулями
Суд Москвы оштрафовал Google ещё на 19 млн, общий долг достиг ₽2 ундециллионов
Американскую компанию Google LLC оштрафовал суд Москвы ещё на 19 миллионов рублей за нарушение законодательства России. Об этом стало известно в ходе заседания Таганского суда.
Компанию признали виновной по пяти эпизодам, связанным с неудалением запрещённого контента на территории России.
«Суд признал Google LLC виновным и назначил наказание в виде административного штрафа в 3,8 миллиона рублей по каждому из пяти протоколов», — сказали в суде.
По данным из открытых источников, сумма претензий российских телеканалов к Google за блокировку аккаунтов на YouTube достигла 2 ундециллионов рублей (число с 36 нулями) и продолжает расти. При этом штрафы за неудаление запрещённого контента продолжают назначаться.
Совсем недавно, в марте, московский суд оштрафовал компанию Google за размещение запрещённого контента на сумму более 11 миллионов рублей. При этом в конце февраля был назначен ещё один штраф — 22,8 млн рублей за распространение VPN-сервисов в Google Play.
