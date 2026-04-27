Штраф Google вырос до 2 ундециллионов рублей — суммы с 36 нулями

Американскую компанию Google LLC оштрафовал суд Москвы ещё на 19 миллионов рублей за нарушение законодательства России. Об этом стало известно в ходе заседания Таганского суда.

Компанию признали виновной по пяти эпизодам, связанным с неудалением запрещённого контента на территории России.

«Суд признал Google LLC виновным и назначил наказание в виде административного штрафа в 3,8 миллиона рублей по каждому из пяти протоколов», — сказали в суде.

По данным из открытых источников, сумма претензий российских телеканалов к Google за блокировку аккаунтов на YouTube достигла 2 ундециллионов рублей (число с 36 нулями) и продолжает расти. При этом штрафы за неудаление запрещённого контента продолжают назначаться.