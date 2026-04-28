Рубио: Иран сохранил половину ракет из довоенного арсенала

Иран до сих пор располагает половиной ракетного арсенала, который имела до начала противостояния с США. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио.

«На данный момент у них осталась половина ракет», — сообщил Рубио в интервью Fox News.

Активная фаза конфликта привела к обратному эффекту для Соединённых Штатов. Как пишет Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники, расход боеприпасов оказался настолько высок, что запасы Пентагона серьёзно истощены. Полное восполнение, включая крылатые ракеты Tomahawk, может занять до шести лет.

Удары по иранским объектам, включая цели в Тегеране, США и Израиль начали наносить 28 февраля. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию, а также военные базы американцев в ближневосточном регионе. Из-за угрозы ракетных и беспилотных атак многие страны частично или полностью закрыли свое небо.

8 апреля Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном прекращении огня. 21 апреля Дональд Трамп продлил перемирие — до того момента, как иранская сторона представит свои предложения по урегулированию и завершит переговоры.