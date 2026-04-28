Шесть выстрелов и один вопрос: Кто на самом деле ранил агента на приёме у Трампа?

Исполняющий обязанности главы американского Минюста Тодд Бланш не подтвердил, что в агента Секретной службы стрелял именно Коул Томас Аллен. ЧП произошло 25 апреля на приёме в отеле Washington Hilton, где присутствовал президент США Дональд Трамп.

«Мы это всё ещё изучаем», — заявил Бланш журналистам. Согласно его данным, в ходе инцидента прозвучало шесть выстрелов, причём подозреваемый выстрелил только раз. Остальные пять, как полагают в ведомстве, сделали сотрудники правоохранительных органов из одного оружия.

Пострадавшему агенту жизнь спас бронежилет. Пуля попала в защитную экипировку, поэтому серьёзных травм удалось избежать. Злоумышленника задержали на месте — им оказался 31-летний учитель Калифорнии.

Как выяснилось позже, мужчина заранее снял номер в той же гостинице и сумел пронести туда дробовик. В Белом доме считают, что он намеревался совершить покушение на президента и его окружение. Стреляная гильза застряла в оружии задержанного.

Секретная служба США сейчас входит в структуру Министерства внутренней безопасности. До 2003 года это ведомство подчинялось Минфину — оно было основано ещё в 1865 году для борьбы с фальшивомонетчиками, а уже позже занялось охраной первых лиц государства.