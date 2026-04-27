ИИ показал голливудскую версию видео стрельбы из отеля, которое выложил Трамп

Президент США Дональд Трамп лично опубликовал в соцсети Truth Social видео с камер наблюдения, запечатлевшее момент, как вооружённый стрелок пробегает мимо сотрудников Секретной службы прямо в холле отеля Washington Hilton. Охрана мгновенно реагирует – агенты выхватывают оружие и открывают огонь вслед нападавшему.

Видео © Truth Social / realDonaldTrump

Правда, качество исходной записи оставляло желать лучшего. Один из пользователей Х не поленился и прогнал видео через нейросеть, чтобы повысить чёткость. Результат получился спорным, но от того ещё более жутким. Сам энтузиаст честно признался: «Видеозапись была низкого качества, и кажется, ИИ придумал некоторые вещи, чтобы заполнить пробелы, но это лучше, чем ничего».

Видео © Х / sethweathers

Напомним, инцидент произошёл накануне во время торжественного приёма Ассоциации журналистов Белого дома. Подозреваемым оказался некий Коул Томас Аллен, который попытался прорваться через зону досмотра. Сотрудники Секретной службы сработали чётко –стрелок был нейтрализован, никто из гостей и первых лиц не пострадал. Трамп, который в тот момент находился внутри, не пострадал физически, но был взбешён уровнем защиты.

после стрельбы во время банкета журналистов в Washington Hilton Дональд Трамп жёстко раскритиковал отель, назвав его «не очень безопасным», и вновь поднял давнюю боль: Белому дому позарез нужен собственный бальный зал. Чтобы в следующий раз первые лица не рисковали попасть под пули, а приёмы проходили под надёжной крышей родной резиденции.