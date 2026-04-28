Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 апреля, 01:39

Бербок пробежала Бруклинский полумарафон и заняла 13 783-е место

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dan Morar

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dan Morar

Председатель Генассамблеи ООН Анналена Бербок нашла время для спорта. Она приняла участие в Бруклинском полумарафоне. 26 апреля экс-глава МИД ФРГ преодолела дистанцию в Нью-Йорке. Время Бербок — 2 часа 7 минут. Результат — 13 783-е место.

Анналена Бербок во время марафона. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / abaerbock

Анналена Бербок во время марафона. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / abaerbock

В соцсетях политик выложила фото с забега и поблагодарила Федеральное ведомство уголовной полиции ФРГ.

«За многолетние тренировки по всему миру — в самый ранний час и под тропическим дождём», — написала она.

Человеческий предел сдвинут: Сразу два бегуна побили рекорд Киптума на Лондонском марафоне
Человеческий предел сдвинут: Сразу два бегуна побили рекорд Киптума на Лондонском марафоне

Ранее Мария Захарова объяснила, почему Анналену Бербок избрали председателем Генассамблеи ООН. Спикер МИД РФ указала, что это решение связано с попытками пересмотра исторической памяти о Второй мировой войне. Она заявила, что определённые силы стремятся нивелировать роль СССР в победе и изменить исторический нарратив.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Анналена Бербок
  • ООН
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar