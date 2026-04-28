Председатель Генассамблеи ООН Анналена Бербок нашла время для спорта. Она приняла участие в Бруклинском полумарафоне. 26 апреля экс-глава МИД ФРГ преодолела дистанцию в Нью-Йорке. Время Бербок — 2 часа 7 минут. Результат — 13 783-е место.

Анналена Бербок во время марафона.

В соцсетях политик выложила фото с забега и поблагодарила Федеральное ведомство уголовной полиции ФРГ.

«За многолетние тренировки по всему миру — в самый ранний час и под тропическим дождём», — написала она.

Ранее Мария Захарова объяснила, почему Анналену Бербок избрали председателем Генассамблеи ООН. Спикер МИД РФ указала, что это решение связано с попытками пересмотра исторической памяти о Второй мировой войне. Она заявила, что определённые силы стремятся нивелировать роль СССР в победе и изменить исторический нарратив.