В Кишинёве неизвестный беспилотник рухнул на крышу дома, жильцов эвакуировали
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI
В столице Молдавии эвакуировали жителей многоквартирного дома после падения беспилотника на крышу здания. Об этом сообщили в полиции города.
Инцидент произошёл ночью в Кишинёве. Обломки или сам беспилотный летательный аппарат были обнаружены на крыше жилого дома одним из жильцов. После сообщения на место прибыли полиция и специалисты-сапёры. Территорию вокруг здания оперативно оцепили.
По предварительным данным, дрон получил повреждения после удара о конструкцию крыши. Обстоятельства его появления устанавливаются. Для обеспечения безопасности жителей весь подъезд временно эвакуировали до завершения обследования и устранения возможной угрозы. Правоохранительные органы призвали граждан не приближаться к подозрительным предметам и незамедлительно сообщать о подобных находках по номеру экстренной службы 112.
Тем временем в Финляндии правоохранительные органы изучают происхождение беспилотников, обнаруженных на территории страны, и рассматривают версию их возможной связи с Украиной. Всего было найдено четыре БПЛА. Один из них зафиксировали в муниципалитете Иитти, остальные ранее обнаружили в восточной части страны.
