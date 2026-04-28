ФСБ на Камчатке пресекла попытку вербовки 12-летнего школьника через чаты игр

На Камчатке силовики предотвратили попытку вовлечь 12-летнего школьника в противоправную деятельность после интернет-шантажа. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.

Подросток перевёл деньги за так называемые читы для компьютерной игры. После операции с ним связались через мессенджер Telegram. В переписке ему сообщили, что якобы отправленные средства были использованы для поддержки украинских военных, после чего началось давление и угрозы обращения в правоохранительные органы.

Злоумышленник потребовал от ребёнка дополнительную сумму — более двух тысяч рублей — за «молчание» и прекращение угроз. Родители школьника своевременно обратились в УФСБ по Тихоокеанскому флоту, что позволило пресечь дальнейшее развитие ситуации.

«В апреле 2026 года предотвращена попытка вовлечь в незаконную деятельность 12-летнего школьника», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что подобные попытки вербовки через соцсети и мессенджеры фиксируются регулярно, в том числе в отношении несовершеннолетних, и призвали родителей внимательнее следить за онлайн-активностью детей.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске расследуется уголовное дело в отношении 59-летней местной жительницы, которую обвиняют в подготовке атак на объекты городской инфраструктуры. По версии следствия, женщина якобы разделяла идеи террористического сообщества и планировала действия против стратегически важных объектов.