28 апреля, 07:00

ФСБ на Камчатке пресекла попытку вербовки 12-летнего школьника через чаты игр

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

На Камчатке силовики предотвратили попытку вовлечь 12-летнего школьника в противоправную деятельность после интернет-шантажа. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.

Подросток перевёл деньги за так называемые читы для компьютерной игры. После операции с ним связались через мессенджер Telegram. В переписке ему сообщили, что якобы отправленные средства были использованы для поддержки украинских военных, после чего началось давление и угрозы обращения в правоохранительные органы.

Злоумышленник потребовал от ребёнка дополнительную сумму — более двух тысяч рублей — за «молчание» и прекращение угроз. Родители школьника своевременно обратились в УФСБ по Тихоокеанскому флоту, что позволило пресечь дальнейшее развитие ситуации.

«В апреле 2026 года предотвращена попытка вовлечь в незаконную деятельность 12-летнего школьника», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что подобные попытки вербовки через соцсети и мессенджеры фиксируются регулярно, в том числе в отношении несовершеннолетних, и призвали родителей внимательнее следить за онлайн-активностью детей.

В Приморье ФСБ пресекла вербовку школьника спецслужбами Украины
В Приморье ФСБ пресекла вербовку школьника спецслужбами Украины

Ранее сообщалось, что в Хабаровске расследуется уголовное дело в отношении 59-летней местной жительницы, которую обвиняют в подготовке атак на объекты городской инфраструктуры. По версии следствия, женщина якобы разделяла идеи террористического сообщества и планировала действия против стратегически важных объектов.

Все о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
