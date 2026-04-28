28 апреля, 09:36

В Кремле прокомментировали покушение на Трампа

Президент РФ Владимир Путин всегда осуждает любые проявления насилия и любые попытки посягательства на жизнь глав государств. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя недавнее покушение на лидера Штатов Дональда Трампа.

Напомним, вечером 25 апреля в отеле Washington Hilton, где проходил приём с участием президента США Дональда Трампа и его супруги, прогремели выстрелы. Стрелял 31-летний учитель из Калифорнии Коул Томас Аллен, он был вооружён до зубов и целился в сотрудников администрации Трампа. Сам президент был эвакуирован, но не в первую очередь. Как признался сам Трамп, его собственное любопытство помешало агентам Секретной службы оперативно вывести его из здания.

Александра Вишнякова
