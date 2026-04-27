Убьют быстро и без камер: Покушение на Трампа было постановкой, считает политолог
Обложка © Х / remarks
Покушение на президента США Дональда Трампа на приёме в честь журналистов Белого дома могло быть инсценировкой и медийной постановкой. С такой оценкой в разговоре с Life.ru выступил директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин, комментируя ситуацию вокруг американского политика.
Не сомневаюсь, что покушение на Трампа было инсценировкой и постановкой, как и всё то, что происходит вокруг Трампа, который сам является мастером постановок и инсценировок. Трамп — это «лжец-лжец», это тот, кто живёт во лжи, производя её в огромных количествах, и считает ложь единственным средством существования и достижения каких-либо целей в мире, где всё ещё остаются люди, которые по старинке, как ему кажется, верят в правду.
Часть американского общества может испытывать к Трампу резко негативные настроения, включая сторонников его же электоральной базы движения MAGA. Отдельно Коровин добавил, что в США распространены политические заговоры, а практика насильственных действий против президентов в истории страны уже имела место.
При этом Коровин высказал предположение, что в случае реального покушения оно, по его оценке, не сопровождалось бы публичностью и медийным эффектом. Подобные действия, если они происходят, обычно организуются профессионально и максимально скрытно, без демонстративного характера.
Напомним, вечером в субботу в отеле Washington Hilton, где проходил приём с участием президента США Дональда Трампа и его супруги, прогремели выстрелы. 31-летний учитель из Калифорнии Коул Томас Аллен был вооружён до зубов. Он уже раскрыл, в кого целился. При этом в США после серии резонансных инцидентов, начиная с первого покушения на Трампа в июле 2024 года, фиксируются многочисленные случаи гибели сотрудников правоохранительных органов.
