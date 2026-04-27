Убьют быстро и без камер: Покушение на Трампа было постановкой, считает политолог

Не сомневаюсь, что покушение на Трампа было инсценировкой и постановкой, как и всё то, что происходит вокруг Трампа, который сам является мастером постановок и инсценировок. Трамп — это «лжец-лжец», это тот, кто живёт во лжи, производя её в огромных количествах, и считает ложь единственным средством существования и достижения каких-либо целей в мире, где всё ещё остаются люди, которые по старинке, как ему кажется, верят в правду.