В покушении на Дональда Трампа нашли четыре странности

Вокруг попытки вооружённого учителя Коула Томаса Аллена прорваться в зал отеля Washington Hilton, где собрались тысячи человек на ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома, возникло сразу несколько странностей, пишет kp.ru. Так, первая связана с пресс-секретарём Белого дома Кэролайн Ливитт, которая накануне мероприятия она дала интервью Fox News и заявила, что стоит ждать «выстрелов» (shots fired).

Именно эту фразу агенты ФБР передавали по рациям, когда стрелок попытался войти в гостиницу, и теперь все гадают, не проявилась ли у неё интуиция медиума. Вторая странность — выступление менталиста Оза Перлмана, чтеца мыслей из Израиля, который должен был развлекать гостей. Он заявил с самого начала, что этот вечер «войдёт в историю», а «люди будут говорить о нём годами», а за несколько минут до выстрелов попросил одного из гостей сосредоточиться на «чувстве опасности».

Третья странность — полный хаос в зале, где находились 2600 человек. Никто не понимал, что происходит, публика полезла под столы, связь работала отвратительно, силовики ничего не объясняли, а глава Ассоциации корреспондентов объявила, что шоу скоро возобновится. Охранники не смогли остановить стрелка на внешнем периметре, на сцене Дональду Трампу никто не сообщил об опасности, а первым почему-то эвакуировали вице-президента.

Четвёртая странность — личность самого стрелка. Коул Томас Аллен — 31-летний афроамериканец, учитель года, окончил один из лучших вузов США — Калифорнийский технологический институт. Он пытался разрабатывать компьютерные игры без насилия, жертвовал деньги на кампанию Камалы Харрис, а соседи и ученики описывают его как спокойного и дружелюбного человека. Никто не понимает, что побудило его пойти на преступление.