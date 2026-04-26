Лавры Секретной службе: Как в мире отреагировал на стрельбу на ужине с Трампом

Лидеры стран по всему миру осудили акт политического насилия и выразили облегчение в связи с тем, что президент США Дональд Трамп, официальные лица и журналисты не пострадали в результате стрельбы на ужине для корреспондентов в отеле Washington Hilton. «Ведомости» собрали реакции мировых лидеров на стрельбу.

Канадский премьер Марк Карни заявил, что политическому насилию нет места ни в одной демократической стране.

«Я рад, что президент, первая леди и все гости в безопасности после сообщений о стрельбе на ужине для корреспондентов в Белом доме в Вашингтоне сегодня вечером», — написал он в соцсети Х.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что «хорошо, что президент Трамп и его жена в безопасности», и добавила: «Насилие недопустимо».

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе высоко оценил работу Секретной службы и правоохранителей за их оперативные действия.

Посол Великобритании в США Кристиан Тернер, присутствовавший на ужине вместе с сотрудниками посольства, поблагодарил Секретную службу за быструю и профессиональную реакцию. Он пожелал скорейшего выздоровления раненому офицеру.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди написал, что насилию нет места в демократическом обществе, и его нужно безоговорочно осуждать.

Глава правительства Японии Санаэ Такаити заявила, что насилие не может быть оправдано нигде в мире, и выразила облегчение, что Трамп в безопасности после «ужасающих выстрелов».

Внутри США как республиканцы, так и демократы осудили нападение. Нэнси Пелоси, чья семья пострадала от политического насилия, заявила, что молится за раненого офицера и всех, кто пережил эти ужасные события. Сенатор Линдси Грэм* сказал, что время, в котором мы живём, порождает беспрецедентный поток угроз в адрес президента и других чиновников. Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани назвал политическое насилие абсолютно неприемлемым.

«Политическому насилию нет места в нашей демократии», – написала сенатор-демократ Кирстен Гиллибранд в X.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас тоже осудила политическое насилие после стрельбы на мероприятии с участием президента США Дональда Трампа. Она заявила, что рада, что все, кто был там, остались целы и невредимы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тоже отреагировал на стрельбу. Он сказал, что они с женой Сарой в шоке от того, что произошло на приёме с участием Дональда Трампа в Вашингтоне. Нетаньяху назвал случившееся покушением на президента США.

«Сара и я были потрясены попыткой покушения на президента Трампа вчера вечером в Вашингтоне, округ Колумбия. Мы испытываем облегчение от того, что президент и первая леди в безопасности и сильны», — написал он в соцсети Х.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также выступил с критикой. Он осудил действия стрелка и сказал, что рад, что никто не пострадал.

Напомним, вечером 25 апреля в отеле Washington Hilton в Вашингтоне 31-летний учитель Коул Томас Аллан, который по словам Дональда Трампа был «одиноким волком» и «больным человеком», открыл стрельбу на приёме в присутствии лидеров. Подозреваемого задержали на месте преступления. Он признался, что его целью были чиновники Белого дома. Пострадавших нет.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.