Эрдоган рад, что Трамп и его супруга не пострадали во время стрельбы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с критикой стрельбы, которую открыл мужчина во время торжественного приёма в Вашингтоне с участием президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании. Политик осудил действия преступника и выразил радость, что никто не пострадал.

«Я осуждаю попытку вооружённого нападения, произошедшую вчера вечером в Вашингтоне во время ужина для журналистов Белого дома. Мы рады, что никто, включая президента США Дональда Трампа и его супругу Меланию, не пострадал», — написал Эрдоган в соцсети Х 26 апреля.

Эрдоган добавил, что в странах, где царит демократия, добиваться своих целей нужно продвижением идей, а не актом насилия. Он также пожелал американцам больше не стакиваться с подобныим трагическими событиями, как нападение на президента страны.

Напомним, вечером 25 апреля в отеле Washington Hilton в Вашингтоне 31-летний учитель Коул Томас Аллан открыл стрельбу на торжественном приёме в присутствии политиков и журналистов. Как позже сказал президент Штатов Дональд Трамп это был «одинокий волк» и «больной человек». Подозреваемого задержали прямо на месте преступления. Он признался, что его целью были чиновники Белого дома, в том числе Трамп. Пострадавших нет.