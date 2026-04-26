26 апреля, 03:20

Трамп считает, что он был целью стрелявшего на приёме в Вашингтоне

Американский лидер Дональд Трамп считает, что злоумышленник на торжественном ужине с прессой целился именно в него. Об этом он заявил журналистам сразу после инцидента.

Отвечая на вопрос, является ли он главной мишенью нападавшего, политик ответил кратко: «Я думаю, да».

Напомним, вечером 25 апреля ежегодный ужин в Washington Hilton прервала стрельба. Вооружённый дробовиком мужчина открыл огонь в зале, где проходило мероприятие с участием президента. Силовики немедленно блокировали нарушителя — никто из высоких гостей не ранен. Организаторы отменили часть развлекательной программы, а подозреваемого уже допрашивают.

Трамп показал лицо стрелявшего на приёме с его участием в Вашингтоне

Никита Никонов
