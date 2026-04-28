Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

28 апреля, 10:33

В России хотят учредить почётное звание «Бабушка-героиня»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В России хотят учредить почётное звание «Бабушка-героиня». С такой инициативой выступил депутат Михаил Иванов, председатель движения «Россия Православная». Он отметил — труд бабушек часто остаётся без должного признания. Эту ситуацию нужно менять.

Звание планируют присваивать женщинам, которые воспитали более десяти внуков, пишет «Абзац». Льготы для «Бабушек-героинь» должны соответствовать преференциям «Ветерана труда». Речь о ежемесячных выплатах, компенсации расходов на коммуналку, бесплатном проезде в транспорте. Также в пакет войдут ежегодные путёвки в санаторий и бесплатное зубопротезирование в государственных клиниках.

Мария Захарова пообещала «зажечь» с «Бурановскими бабушками»

Ранее 71-летняя жительница Петербурга Ольга Владимировна прославилась благодаря уличным танцам. Видео с её выступлениями на Невском проспекте за несколько дней набрали миллионы просмотров. Женщина танцует в дуэте с молодым партнёром Максимом Игнатьевым.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Лия Мурадьян
