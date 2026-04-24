Мария Захарова пообещала «зажечь» с «Бурановскими бабушками»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время поездки в Удмуртию пообещала навестить коллектив «Бурановские бабушки». На брифинге в пятницу она призналась, что давно хотела увидеться с участницами группы.

«Я скажу по-другому: «Бурановские девчонки». С учетом вашего задора, мы сегодня с вами зажжем, я надеюсь», — обратилась Захарова к исполнительницам.

Дипломат добавила, что встреча с коллективом была её мечтой. «И я ее сегодня реализую», — сказала официальный представитель МИД.

Захарова также вспомнила выступление «Бурановских бабушек» на «Евровидении» в 2012 году. Тогда фольклорная группа заняла второе место и стала одним из самых обсуждаемых участников конкурса. По её словам, коллектив «зажег в самом лучшем смысле этого слова Европу своим потрясающим не только вокальным номером, но еще и танцами». Дипломат предположила, что успех группы показал силу российских традиций и культурного кода, и заявила, что эта история стала примером того, как традиционные ценности оказываются сильнее «ложной повестки».

«Бурановские бабушки» стали известны широкой аудитории после «Евровидения-2012», где представляли Россию с песней Party for Everybody и заняли второе место. Коллектив из села Бураново в Удмуртии тогда быстро превратился в символ народного обаяния: участницы выступали в национальных костюмах, пели на русском, английском и удмуртском языках и запомнились зрителям не глянцевым шоу, а искренностью. После конкурса группа ещё долго оставалась одним из самых узнаваемых российских фольклорных проектов. Их история отличалась от обычной эстрадной карьеры: значительную часть заработанных денег участницы направляли на восстановление Троицкой церкви в родном селе.