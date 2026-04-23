«Идиот» на сцене Пушкина: В Москве готовят премьеру по мотивам Достоевского

В Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина пройдут премьерные показы спектакля «Идиот» по мотивам романа Ф.М. Достоевского. Постановку представит режиссёр Сергей Тонышев. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Показы новой постановки запланированы на 13 и 14 мая на Основной сцене театра имени Пушкина. В основе спектакля лежит роман Достоевского, однако создатели подчёркивают, что это не буквальная инсценировка, а художественное осмысление произведения.

В центре истории — князь Мышкин, который после лечения в Швейцарии возвращается в Петербург и оказывается в мире, полном противоречий и человеческих страстей. Отмечается, что герой сталкивается с самыми разными людьми — от представителей высшего света до бедняков, и каждый из них по-своему нуждается в его участии и внимании.

«Я очень люблю Достоевского, потому что это всегда высшая степень погружения в человека. Бывает, читаешь какой-то роман или пьесу и тебе сразу понятны поступки героев, их мотивация. А у Достоевского невозможно однозначно ответить на вопрос «почему?». В самой природе его героев заложено противоречие, которое мы пытаемся разгадать, посмотреть на этот мир глазами князя и понять, как близость другого человека приводит к болезни, которая рождает безумие», — сказал режиссер Сергей Тонышев.

Создатели постановки подчёркивают, что спектакль исследует тему добродетели, которая в определённой реальности может восприниматься как безумие. Также поднимается вопрос о том, как сострадание и глубокое включение в чужую боль способны влиять на внутреннее состояние человека.

Над спектаклем работала творческая команда во главе с Сергеем Тонышевым, который выступил одновременно режиссёром и автором инсценировки. В постановке заняты Андрей Кузичев, Евгения Леонова, Александр Кубанин, Вероника Сафонова, Андрей Сухов, Вера Воронкова, Наталья Рева-Рядинская, Валерия Ёлкина, Николай Рысев, Сергей Кудряшов, Руслан Чагилов, Сергей Миллер и Алексей Рахманов. Визуальное решение спектакля создано художником-сценографом Филиппом Шейном, за костюмы отвечает Мария Боровская, а световую партитуру разработал Денис Солнцев.

