На 102-м году жизни скончалась последняя ученица Рахманинова — Рут Сленчиньска

Обложка © Wikipedia / James J. Kriegsmann

Пианистка Рут Сленчиньска, которую считают последней ученицей Сергея Рахманинова, умерла 22 апреля в возрасте 101 года. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на её близкого друга Рэнди Штальмана. Причиной смерти стали осложнения после падения.

Сленчиньска скончалась в Калифорнии, находясь в учреждении для пожилых людей. Она родилась 15 января 1925 года в Сакраменто в семье польских иммигрантов. С раннего детства её готовили к музыкальной карьере: первое публичное выступление состоялось в четыре года. Уже в детстве она получила известность как вундеркинд и выступала в США и Европе.

В разные периоды она занималась с известными педагогами, включая Сергея Рахманинова. С 1964 по 1988 год преподавала музыку в Университете Южного Иллинойса в Эдвардсвилле, после чего получила статус почётного профессора. Даже в пожилом возрасте Сленчиньска продолжала творческую деятельность. В 2022 году, в 97 лет, она выпустила сольный альбом My Life in Music на лейбле Decca, включив в него произведения разных эпох, включая посвящение Рахманинову.

Путин назвал смерть Пиманова большой потерей для российской журналистики
Ранее ушёл из жизни человек, который подарил Аргентине первый «Оскар». Кинорежиссёр Луис Пуэнсо скончался в возрасте 80 лет. Причина смерти не уточняется. Мировую славу ему принесла картина «Официальная история» 1985 года — о присвоении детей в период военной диктатуры. В 1986-м лента получила «Оскар» как лучший иностранный фильм.

