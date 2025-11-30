«Бурановские бабушки» отказались от дедушек и повысили гонорар до миллиона рублей

Стоимость часового выступления ансамбля «Бурановские бабушки» за последний год возросла почти вдвое, достигнув отметки в миллион рублей (ранее 350 тысяч). Такой скачок обусловлен возросшим спросом на народные коллективы, сообщает Telegram-канал Mash.

Несмотря на высокие гонорары, организаторы отмечают, что участницы коллектива сохраняют скромность: летают экономклассом, просят кефир и подарки для внуков (конфеты для младших, водку для старших). Единственное новшество касается массовки: теперь в ней не участвуют московские дедушки, поскольку их романтическая настойчивость после концертов доставляет артисткам (в возрасте 65–77 лет) лишние хлопоты.

Пять участниц ансамбля продолжают исполнять свои проверенные хиты, включая «Сигма Бой», «С любимыми не расставайтесь», «Порушка Параня», «Катюша» и «Валенки». После завоевания второго места на «Евровидении-2012», принёсшего им мировую известность и гастроли в США и Японии, «Бурановские бабушки» активно выступают на фестивалях, концертах и корпоративных мероприятиях, преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге. В новогодний период они традиционно востребованы в столице, где спрос на их выступления особенно высок.

Ранее стало известно, что Лариса Долина в ходе новогодних корпоративов заработает сумму, сопоставимую со стоимостью своей недавно утраченной квартиры. Стоимость выступления оценивается в 3,5 миллиона рублей с учётом НДС. Это означает, что чистыми она получит как минимум 105 миллионов рублей, что практически равно цене квартиры в 112 миллионов, возращённой после сделки с аферистами.