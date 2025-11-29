Россия и США
29 ноября, 07:40

Витас подешевел почти на 2 млн рублей перед новогодними корпоративами

Обложка © VK / Витас

Популярный певец Витас значительно снизил стоимость своих выступлений в России в преддверии новогодних праздников. Информацию о новых условиях сотрудничества артиста опубликовал Mash.

Цена за концерт уменьшилась с 5,3 до 3,5 миллионов рублей. При этом исполнитель разработал систему дополнительных услуг для корпоративных клиентов. За миллион рублей сверху Витас готов перевоплотиться в Деда Мороза, провести хоровод и вручить подарки детям.

Для выступлений в России артист выдвигает минимальные требования: трансфер от аэропорта, оборудованная гримёрка и стандартный набор напитков и закусок. Интересно, что в Китае, где певец имеет популярность, его гонорар начинается от 100 тысяч долларов, что почти в три раза превышает российскую ставку.

Особой опцией стало исполнение хита «Тибетское плато» на китайском языке за дополнительную плату в 500 тысяч рублей.

Певец Ваня Дмитриенко выкроил время для визита в родной вуз, но снова не для учёбы
В этом году куда удачнее дела складываются у группы «Дискотека Авария», если говорить о новогодних корпоративах. ранее Life.ru рассказывал, что только в декабре музыканты заработают 110 миллионов рублей, выступив на 20 корпоративных мероприятиях.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • витас
  • Новый год
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
