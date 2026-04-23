«Кантата» усиливается: фестиваль заключил союз с «Иннопрактикой» и Третьяковской галереей

Фестиваль классической музыки «Кантата» объявил о стратегическом партнерстве с компанией «Иннопрактика» и Третьяковской галереей. Двусторонние соглашения подписали в Москве на заседании наблюдательного совета проекта. В 2026 году фестиваль пройдет с 12 по 16 июня в Калининградской области. При этом в День России, 12 июня, концерты «Кантаты» запланированы не только в регионе, но и в Москве, а также еще в ряде городов страны.

Начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков назвал фестиваль одним из ключевых событий юбилейной программы региона.

«Изначальная идея фестиваля была в том, чтобы содействовать восстановлению архитектурных изюминок Калининградской области, сделать из них культурные доминанты и точки притяжения граждан. Жители, приходя на концерты классической музыки, поддерживают свой родной регион, вносят свой вклад в восстановление архитектурных объектов. Можно сказать, что в этом смысле идея фестиваля полностью воплотилась в жизнь», — отметил он.

Партнерство с «Иннопрактикой», как заявили организаторы, должно усилить международную гуманитарную повестку фестиваля и связать культурную, научную и деловую составляющие. Союз с Третьяковской галереей, в свою очередь, нацелен на укрепление роли академического искусства в современной культурной среде.

Организаторы подчеркивают, что «Кантата» давно вышла за рамки регионального события. В прошлом году фестиваль уже получил федеральное продолжение в формате марафона «Кантата. Россия», а теперь делает ставку на расширение географии и более плотную связку культуры с технологической повесткой.