Орешкин назвал год пика численности населения Земли

Мир приближается к максимальной численности населения, после которой начнётся спад. Об этом заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин.

«Мы приближаемся к моменту пика численности населения на планете. На самом деле, уже все факторы того, что пик случится близко и население планеты пойдет вниз, уже заложены», — отметил он на II Открытом диалоге «Будущее мира: новая платформа глобального роста» в НЦ «Россия».

По словам Орешкина, суммарный коэффициент рождаемости снижается уже несколько десятилетий и опустился ниже уровня, необходимого для воспроизводства.

Он добавил, что при текущих тенденциях максимум будет достигнут в 2046 году. После этого, как ожидается, глобальное население начнёт сокращаться.

Ранее Орешкин заявил о серьёзных демографических изменениях к концу XXI века. По его словам, баланс возрастных групп в разных частях света существенно сместится. Он отметил, что в азиатских странах доля пожилых достигнет 77% по отношению к числу трудоспособных.