Дополнительные выходные для родителей. Кому они положены и как их получить? Оглавление Кто может взять выходной по уходу за ребёнком Как получить дополнительный выходной на работе Не все родители знают, что им положены дополнительные дни отдыха. Причём в ряде случаев работодатели обязаны оплатить такой отдых. Кто имеет право на дополнительные выходные и как их оформить? 3 мая, 21:20 Родители имеют право на дополнительные выходные на работе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov, © Gemini Nano Banana

Кто может взять выходной по уходу за ребёнком

В Социальном фонде России рассказали, что работодатель оплачивает сотрудникам, имеющим детей-инвалидов, четыре дня в месяц в размере средней зарплаты за каждый выходной, а СФР возмещает ему соответствующие расходы. Родители используют предоставленное время для ухода за ребёнком.

— Эти четыре дополнительных выходных в месяц мама и папа вправе брать по очереди и даже одновременно. Их можно использовать, например, для того чтобы сходить на консультацию к специалисту, провести обследование или получить необходимое лекарство, — отметили в СФР.

Если кто-то из родителей не воспользовался за месяц предоставленными днями для ухода за ребёнком, то они накапливаются и их можно получить позже. Таким образом можно накопить на небольшой отпуск, который, по согласованию с работодателем, составляет до 24 дней. При этом важно учесть, что неиспользованные выходные нужно потратить в течение того года, когда они накоплены. Ни компенсировать деньгами, ни перенести эти дни на следующий год нельзя.

— Чтобы получить дополнительный выходной, сначала нужно подать соответствующее заявление работодателю. К нему прикладывается справка с работы второго родителя о том, брал ли он такие выходные и, если да, то в каком количестве. Право на дополнительный выходной имеют не только родители ребёнка-инвалида, но и его опекуны и попечители, — пояснила юрист Елена Кузнецова.

Как получить дополнительный выходной на работе

Елена Кузнецова отметила, что в целом нормами действующего законодательства не предусмотрено предоставление дополнительных выходных дней родителям здоровых детей. Даже многодетным. При этом на практике получить такой выходной день можно. Многие компании регулируют эти вопросы своим коллективным договором.

— Коллективным договором могут дать право на отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 14 календарных дней. Кроме того, многие компании предоставляют выходные дни сотрудникам с детьми, если те трудятся в тяжёлых условиях. Причём речь идёт о семьях, где есть хотя бы один ребёнок. Например, такая практика есть в филиалах крупных компаний, которые находятся в районах Крайнего Севера и приравненных к нему местностях. Чаще всего такие выходные дают без сохранения заработной платы, — пояснила Елена Кузнецова.

Авторы Нина Важдаева