Террорист Брейвик сменил имя на самое популярное в Норвегии

Осуждённый террорист Андерс Брейвик, устроивший самый кровавый теракт в истории Норвегии, сменил имя. Как сообщает местная газета Aftenposten, теперь он официально зарегистрирован в Национальном реестре как Ян Йохансен.

Выбор нового имени не случаен — оно оказалось одним из самых популярных в стране. По данным издания, помимо Брейвика, имя Ян Йохансен носят ещё 600 жителей королевства.

Информация о смене имени вызвала волну возмущения в обществе. Родственники жертв и выжившие усмотрели в этом попытку обелить прошлое и уйти от позора. Власти пока не комментируют причины, по которым заключённому разрешили сменить идентификационные данные. Скорее всего, речь идёт о бюрократической формальности, не меняющей юридической ответственности за содеянное.