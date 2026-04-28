28 апреля, 12:07

Террорист Брейвик сменил имя на самое популярное в Норвегии

Обложка © srf.ch

Осуждённый террорист Андерс Брейвик, устроивший самый кровавый теракт в истории Норвегии, сменил имя. Как сообщает местная газета Aftenposten, теперь он официально зарегистрирован в Национальном реестре как Ян Йохансен.

Выбор нового имени не случаен — оно оказалось одним из самых популярных в стране. По данным издания, помимо Брейвика, имя Ян Йохансен носят ещё 600 жителей королевства.

Информация о смене имени вызвала волну возмущения в обществе. Родственники жертв и выжившие усмотрели в этом попытку обелить прошлое и уйти от позора. Власти пока не комментируют причины, по которым заключённому разрешили сменить идентификационные данные. Скорее всего, речь идёт о бюрократической формальности, не меняющей юридической ответственности за содеянное.

Напомним, 22 июля 2011 года Брейвик сначала взорвал бомбу в правительственном квартале Осло, а затем отправился на остров Утойя, где открыл огонь по участникам молодёжного лагеря партии норвежских социал-демократов. Жертвами стали 77 человек, многие получили ранения. В августе 2012 года суд приговорил террориста к максимальному в Норвегии наказанию — 21 году тюремного заключения с возможностью продления срока.

Дарья Денисова
