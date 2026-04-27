Захарова сравнила Закаева* с Геббельсом и указала на любовь немцев к террористам
Захарова: Закаев* не единственный террорист, которого поддерживает ФРГ
Мария Захарова. Обложка © Life.ru
Ахмед Закаев* не единственный террорист, которому оказывает Германия. Об этом в разговоре с журналистами заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя реакцию немецкого посольства на вызов посла ФРГ в МИД РФ. По мнению дипломата, вышеуказанное лицо это «Геббельс международного террористического отребья на Северном Кавказе».
«Но это же не единственный террорист, которого поддерживает Берлин», — заявила дипломат о главаре организации «Чеченская Республика Ичкерия»**.
Напомним, сегодня МИД РФ вызвал посла Германии в РФ Александера Ламбсдорфа и выразил ему решительный протест. Поводом стала встреча депутата Бундестага Родериха Кизеветтера с Ахмедом Закаевым*. В немецком посольстве оправдались, заявив, что глава «Чеченской Республики Ичкерия»** — всего лишь политик.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
**Суд признал организацию террористической, её деятельность запрещена на территории России.