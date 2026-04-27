Россия предупредила Германию, что встречи её чиновников с главарями террористических группировок ничем хорошим для ФРГ не кончатся. Враждебные действия в отношении Москвы обязательно получат жёсткий ответ, заявили в МИД России.

«Германская сторона была предупреждена о пагубности для неё подобного рода действий (встреч представителей власти ФРГ с руководителями террористических организаций, — Прим. Life.ru). Враждебные по отношению к России шаги неотвратимо получат должный отпор», — заявили в министерстве.

