МИД обещал должный отпор Берлину из-за встреч с главарями террористических ячеек
Россия предупредила Германию, что встречи её чиновников с главарями террористических группировок ничем хорошим для ФРГ не кончатся. Враждебные действия в отношении Москвы обязательно получат жёсткий ответ, заявили в МИД России.
«Германская сторона была предупреждена о пагубности для неё подобного рода действий (встреч представителей власти ФРГ с руководителями террористических организаций, — Прим. Life.ru). Враждебные по отношению к России шаги неотвратимо получат должный отпор», — заявили в министерстве.
Напомним, сегодня МИД России объявил решительный протест послу Германии в Москве Александеру Ламбсдорфу. Причина — встреча депутата Бундестага Родериха Кизеветтера с главой запрещённой в РФ террористической организации «Чеченская Республика Ичкерия»* Ахмедом Закаевым**. Посол приехал на Смоленскую площадь в МИД, а когда вышел, не сказал ни слова и не ответил ни на один вопрос журналистов.
* Организация признана террористической и запрещена в РФ.
** Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
