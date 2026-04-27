27 апреля, 10:54

МИД обещал должный отпор Берлину из-за встреч с главарями террористических ячеек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

Россия предупредила Германию, что встречи её чиновников с главарями террористических группировок ничем хорошим для ФРГ не кончатся. Враждебные действия в отношении Москвы обязательно получат жёсткий ответ, заявили в МИД России.

«Германская сторона была предупреждена о пагубности для неё подобного рода действий (встреч представителей власти ФРГ с руководителями террористических организаций, — Прим. Life.ru). Враждебные по отношению к России шаги неотвратимо получат должный отпор», — заявили в министерстве.

МИД ФРГ вызвал посла РФ после публикации адресов производителей дронов

Напомним, сегодня МИД России объявил решительный протест послу Германии в Москве Александеру Ламбсдорфу. Причина — встреча депутата Бундестага Родериха Кизеветтера с главой запрещённой в РФ террористической организации «Чеченская Республика Ичкерия»* Ахмедом Закаевым**. Посол приехал на Смоленскую площадь в МИД, а когда вышел, не сказал ни слова и не ответил ни на один вопрос журналистов.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.

** Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Наталья Афонина
