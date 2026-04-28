85 лет — не предел: Пожилая россиянка собралась проехать на велосипеде 20 тысяч км до Курил

Жительница Твери Юлия Михайлюк готовится к новому велопутешествию протяжённостью около 20 тысяч километров. Поездку она планирует начать в начале мая, пишет Tverigrad.ru.

Юлия Ивановна — бывший преподаватель физкультуры и рекордсменка России как самая пожилая велопутешественница. С 90-х годов она преодолела уже около 160 тысяч километров по разным регионам.

«Теперь хочу доехать до Сахалина. Мне очень нравится этот регион. Очень! Необыкновенный островок. Была там на Кунашире, в этот раз, может быть, в Итуруп попаду», — рассказала она.

Путешественница призналась, что сейчас рассчитывает на более короткие дневные отрезки — 50–70 километров. При необходимости часть маршрута она готова преодолеть на электричке, но от планов отказываться не собирается.

