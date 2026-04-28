Герой или преступник? Пассажиры вступились за пилота, посадившего лайнер на пшеничное поле три года назад

Пассажиры самолёта «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку на пшеничном поле в Новосибирской области в 2023 году, направили обращение с требованием прекратить уголовное преследование командира воздушного судна Сергея Белова.

Люди, обязанные ему жизнью, считают абсурдным тот факт, что ранее прославленный как герой пилот теперь по решению суда находится под домашним арестом. Об этом сообщила член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева в своём Telegram-канале.

По версии следствия, экипаж принял решение идти на «жёсткую» посадку вне аэродрома, имея техническую возможность долететь до запасного. Однако пассажиры уверены: только рефлексы и профессионализм Белова позволили избежать катастрофы, когда на борту отказала гидравлика.

«Сначала его признали героем, а теперь сделали обвиняемым», — говорится в обращении потерпевших.

Пассажиры настаивают, что их права не были нарушены, а уголовное дело необходимо прекратить за отсутствием события преступления.

После долгого следствия и громкого общественного резонанса дело передано в суд. Белову грозит до 7 лет лишения свободы по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения». Судьба пилота и его второго помощника сейчас решается в судебном заседании.

Напомним, что инцидент произошёл 12 сентября 2023 года в районе села Убинское Новосибирской области. Самолёт Airbus A320-214 «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, экстренно совершил посадку на грунт. Перед посадкой лайнер подал сигнал тревоги в воздухе и был отправлен на запасной аэродром в Новосибирск по техническим причинам. На борту находился 161 пассажир, в том числе 23 ребёнка, и 6 членов экипажа. Все выжили.