В России требуют сформировать единую систему проверки дипломов на антиплагиат

В России обсуждают создание единой системы проверки дипломных работ после жалоб студентов. Поводом стали случаи недопуска к экзаменам из-за спорных выводов аналитических сервисов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

На ситуацию обратили внимание депутаты, общественные деятели и преподаватели ведущих вузов. В Рособрнадзор направлено обращение с просьбой оценить прозрачность таких проверок. Также предлагается сделать систему государственной и бесплатной.

Отдельно обсуждается необходимость установить допустимую долю использования ИИ в учебных работах. Этот вопрос стал актуальным на фоне роста числа подобных случаев.

Параллельно ФАС проверит компанию «Антиплагиат» на возможное доминирующее положение. В самой фирме сообщили, что «в I квартале текущего года признаки ИИ обнаружены в 27% студенческих работах — год назад показатель составлял 17%», признав остроту проблемы.

Напомним, студенты российских вузов столкнулись с тем, что системы антиплагиата начали ошибочно распознавать их работы как сгенерированные нейросетями и блокировать допуск к защите. После обновлений антиплагиат-сервисы общего и внутривузовского уровня стали активнее выявлять «нейротексты».