Швейцарский суд закрыл дело против дочери первого президента Узбекистана
Гульнара Каримова. Обложка © ТАСС / Игорь Акимов
Федеральный уголовный суд Швейцарии прекратил разбирательство по делу о коррупции и отмывании средств против
«узбекской принцессы» Гульнары Каримовой, дочери ныне покойного первого президента Узбекистана. Причиной стало истечение срока давности и невозможность её участия в процессе. Об этом сообщает на портале Швейцарского радио и телевидения (SRF).
Судья отметил, что подсудимая «не имеет права покидать страну до истечения срока давности» дела. По данным защиты, власти Узбекистана не разрешают ей выехать для участия в слушаниях.
При этом решение не означает, что она избежит ответственности. Каримова находится под стражей на родине с 2014 года.
Сейчас она отбывает наказание в колонии в Узбекистане и, как ожидается, останется там как минимум до 2028 года. Отмечается, что этот срок превышает возможное наказание, которое ей могли бы назначить в Швейцарии.
Напомним, Гульнара Каримова была осуждена в августе 2015 года за вымогательство, против неё также выдвинуты и другие обвинения. В декабре 2017 года — после рассмотрения ещё одного дела — суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет. В начале марта стало известно, что из-за нарушения условий пребывания под домашним арестом её перевели в колонию. А позже возбудили ещё два уголовных дела.
