Швейцарский суд закрыл дело против дочери первого президента Узбекистана

Федеральный уголовный суд Швейцарии прекратил разбирательство по делу о коррупции и отмывании средств против «узбекской принцессы» Гульнары Каримовой, дочери ныне покойного первого президента Узбекистана. Причиной стало истечение срока давности и невозможность её участия в процессе. Об этом сообщает на портале Швейцарского радио и телевидения (SRF).

Судья отметил, что подсудимая «не имеет права покидать страну до истечения срока давности» дела. По данным защиты, власти Узбекистана не разрешают ей выехать для участия в слушаниях.

При этом решение не означает, что она избежит ответственности. Каримова находится под стражей на родине с 2014 года.

Сейчас она отбывает наказание в колонии в Узбекистане и, как ожидается, останется там как минимум до 2028 года. Отмечается, что этот срок превышает возможное наказание, которое ей могли бы назначить в Швейцарии.