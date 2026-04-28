Суд прекратил дело о дискредитации армии против экс-«народного губернатора» ДНР

Таганский суд Москвы прекратил производство по делу об административном правонарушении в отношении Павла Губарева, известного как бывший «народный губернатор» Донецкой области и участник СВО в составе народной милиции ДНР. Его адвокат Даниил Берман подтвердил журналистам, что дело касалось дискредитации ВС России.

По результатам проведённой экспертизы, в публикациях Павла Губарева в социальных сетях не было выявлено нарушений, подпадающих под административную ответственность. В связи с отсутствием состава правонарушения, производство по делу было прекращено.

Губарев, известный как один из ключевых деятелей народного ополчения Донбасса, в своё время был избран «народным губернатором» на митинге в Донецке. Однако в последующем правительстве Донецкой Народной Республики он не занимал никаких должностей.В 2023 году Павел Губарев был задержан возле здания Мещанского суда Москвы. В этот момент суд выносил решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина).