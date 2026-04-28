Дальнобойщики, добро пожаловать! Путин разрешил водителям из СНГ гостить в России до полугода

Президент Владимир Путин подписал постановление, которое меняет правила пребывания для профессиональных водителей из стран Содружества Независимых Государств и Грузии. Теперь специалисты, занятые в сфере международных автомобильных перевозок, смогут легально находиться на российской территории до 180 суток в течение одного календарного года.

Ранее для таких категорий граждан действовали более строгие временные ограничения. Нововведение коснется тех, кто въезжает в страну в безвизовом порядке и официально подает соответствующее заявление о целях своего визита и проживания.

Суть изменений закреплена в постановлении, опубликованном на портале правовой информации. В документе указано: «В соответствии со статьей 5 Федерального закона „О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации“ правительство Российской Федерации постановляет: увеличить срок временного пребывания в Российской Федерации граждан государств — участников Содружества Независимых Государств, а также граждан Грузии... до 180 суток суммарно в течение одного календарного года».

Эта мера направлена на упрощение логистических процессов и поддержку отрасли грузоперевозок. Стабильный кадровый состав позволит избежать задержек в цепочках поставок и сбоев в работе транспортных компаний.

Юридическая сила документа наступит 30 июня 2026 года. Ожидается, что либерализация условий пребывания поможет снизить дефицит кадров в транспортной сфере и улучшит взаимодействие с партнерами из соседних государств.