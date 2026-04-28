Путин: Киев каждый день теряет территории в зоне СВО
Украина каждый день теряет территории в зоне СВО, из-за этого киевский режим и делает ставку на открытый террор, однако такие методы ему не помогут. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по обеспечению безопасности на выборах.
«Отсюда и ставка на террор, как в отношении военных, так и в отношении гражданских лиц. Они надеются, что это может что-то изменить, но это ничего не изменит», — заявил глава государства.
Глава государства в ходе совещания подчеркнул, что Киев и его покровители от бессилия остановить продвижение ВС РФ перешли к открытым террористическим методам.
