Путин: Киев каждый день теряет территории в зоне СВО

Украина каждый день теряет территории в зоне СВО, из-за этого киевский режим и делает ставку на открытый террор, однако такие методы ему не помогут. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по обеспечению безопасности на выборах.

«Отсюда и ставка на террор, как в отношении военных, так и в отношении гражданских лиц. Они надеются, что это может что-то изменить, но это ничего не изменит», — заявил глава государства.

Глава государства в ходе совещания подчеркнул, что Киев и его покровители от бессилия остановить продвижение ВС РФ перешли к открытым террористическим методам.