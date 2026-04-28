«А вы с чем сравниваете?»: Гоблин Пучков обратился к ругающим Россию с одним вопросом
goblin_oper
Российский блогер Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, адресовал критикам российской действительности один ключевой вопрос. Данное обращение было сделано в эфире радио Sputnik, а его запись впоследствии была опубликована в социальной сети «ВКонтакте».
«Мой неизменный вопрос к тем, кто сетует на жизнь в России, звучит так: «А с чем вы это сравниваете?» Когда вы утверждаете, что у нас всё плохо, с каким эталоном вы это сопоставляете?» — задал риторический вопрос Гоблин, обращаясь к соотечественникам, выражающим негативные оценки.
Пучков считает, что некоторые люди, сравнивая Россию и Америку, ошибочно полагаются на образы из американских фильмов. По его словам, кино показывает нам «красивую и классную» жизнь в США, но на самом деле всё обстоит совсем иначе.
Ранее Гоблин Пучков пожаловался, что не смог исправить «бредовую» статью о себе в «Википедии». По его словам, текущее содержание его страницы в энциклопедии представляет собой «полный бред», что демонстрирует истинное отношение западных платформ к принципам свободы слова.
