Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, заявил о невозможности отредактировать статью о себе в электронной энциклопедии «Википедия». В эфире радио Sputnik он подчеркнул, что модерация материалов осуществляется лицами с систематически негативным отношением к России.

По словам Гоблина, текущее содержание его страницы в энциклопедии представляет собой «полный бред», что демонстрирует истинное отношение западных платформ к принципам свободы слова.

«То, что они пишут, — это не пропаганда, это чистая правда, так и есть на самом деле. А другие точки зрения — их быть не должно», — сыронизировал Пучков.

Ранее винницкий городской суд на Украине заочно приговорил Пучкова к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Обвинение было вынесено по статье о посягательстве на территориальную целостность страны. Сам блогер с сарказмом прокомментировал приговор.