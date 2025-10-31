Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 октября, 07:59

Гоблин Пучков пожаловался, что не смог исправить «бредовую» статью о себе в «Википедии»

Дмитрий Пучков. Обложка © ТАСС / Валентин Егоршин

Дмитрий Пучков. Обложка © ТАСС / Валентин Егоршин

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, заявил о невозможности отредактировать статью о себе в электронной энциклопедии «Википедия». В эфире радио Sputnik он подчеркнул, что модерация материалов осуществляется лицами с систематически негативным отношением к России.

По словам Гоблина, текущее содержание его страницы в энциклопедии представляет собой «полный бред», что демонстрирует истинное отношение западных платформ к принципам свободы слова.

«То, что они пишут, — это не пропаганда, это чистая правда, так и есть на самом деле. А другие точки зрения — их быть не должно», — сыронизировал Пучков.

«Открутят бошки»: Гоблин предупредил россиян о поездках за границу по окончании СВО
«Открутят бошки»: Гоблин предупредил россиян о поездках за границу по окончании СВО

Ранее винницкий городской суд на Украине заочно приговорил Пучкова к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Обвинение было вынесено по статье о посягательстве на территориальную целостность страны. Сам блогер с сарказмом прокомментировал приговор.

Больше самых важных новостей России и мира — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Дмитрий Пучков (Гоблин)
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar