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30 июня, 08:32

Суд на Украине приговорил Гоблина Пучкова к 10 годам тюрьмы

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Винницкий городской суд на Украине заочно приговорил российского блогера и переводчика Дмитрия «Гоблина» Пучкова к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

Суд признал его виновным в «посягательстве на территориальную целостность Украины и пропаганде военных действий». Гоблин также находится под санкциями Службы национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

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А ранее тот же суд заочно приговорил к 12 годам тюрьмы с конфискацией всех активов блогера Акима Апачева (настоящее имя — Аким Гасанов). Апачеву вменялись нарушения сразу по четырём статьям Уголовного кодекса Украины, а именно: посягательство на территориальную целостность (ст. 110), коллаборационная деятельность (ст. 111-1), пропаганда войны (ст. 436) и поддержка агрессивных действий РФ на Украине (ст. 436-2).

Александра Вишнякова
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