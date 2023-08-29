"Пока нужен —кривляйся": Гоблин Пучков объяснил, почему Белый дом терпит воровство Зеленского
Гоблин Пучков: Зеленский много о себе думает, когда клянчит у Запада деньги
Украинский лидер Владимир Зеленский слишком много о себе думает, когда клянчит деньги и гарантии безопасности у Запада. Он по-прежнему считает, что Киеву все кругом должны, а по факту обязан он сам. Так считает российский блогер, писатель и переводчик Дмитрий Гоблин Пучков.
"Это ему кажется, что ему все должны. На самом деле должен он. То, что ему обещают из расчёта — ты своих лови сетями на улице и бросай на фронт, — это вот правильно. А всё остальное никого не интересует. Делать будешь то, что скажут. <...> И ничего умного он там не делает и не сделает. Деньги ворует? Да, ворует. Так это ему разрешают воровать. Потому что все деньги выводят на Запад. А чего-то его никто за руки не хватает и по рукам не бьёт. Никто счетов не арестовывает. Пока нужен, пока кривляйся", — сказал Пучков в эфире радио "Комсомольская правда".
По его мнению, баснословный поток западных денег в конце концов обернётся катастрофой для самой же Украины. В случае отказа в финансировании со стороны США, а рано или поздно это обязательно случится, никакие резервы Киеву уже не помогут. Как полагает Пучков, тогда в стране возникнут такие проблемы, что вся система попросту рухнет.
Ранее Зеленский заявил, что на Украине могут быть проведены выборы до окончания военного времени, но, так как это стоит недёшево, оплатить это придётся Западу. Стоит заметить, что по конституции страны проводить их во время действия военного положения нельзя.
ТАСС / АР / TOMS KALNINS