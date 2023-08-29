"Пока нужен —кривляйся": Гоблин Пучков объяснил, почему Белый дом терпит воровство Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский слишком много о себе думает, когда клянчит деньги и гарантии безопасности у Запада. Он по-прежнему считает, что Киеву все кругом должны, а по факту обязан он сам. Так считает российский блогер, писатель и переводчик Дмитрий Гоблин Пучков.

"Это ему кажется, что ему все должны. На самом деле должен он. То, что ему обещают из расчёта — ты своих лови сетями на улице и бросай на фронт, — это вот правильно. А всё остальное никого не интересует. Делать будешь то, что скажут. <...> И ничего умного он там не делает и не сделает. Деньги ворует? Да, ворует. Так это ему разрешают воровать. Потому что все деньги выводят на Запад. А чего-то его никто за руки не хватает и по рукам не бьёт. Никто счетов не арестовывает. Пока нужен, пока кривляйся", — сказал Пучков в эфире радио "Комсомольская правда".

По его мнению, баснословный поток западных денег в конце концов обернётся катастрофой для самой же Украины. В случае отказа в финансировании со стороны США, а рано или поздно это обязательно случится, никакие резервы Киеву уже не помогут. Как полагает Пучков, тогда в стране возникнут такие проблемы, что вся система попросту рухнет.