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30 июня, 09:16

«Атас»: Гоблин Пучков отреагировал на заочный приговор на Украине

Блогер Пучков счёл идиотами тех, кто приговорил его к 10 годам тюрьмы на Украине

Дмитрий Пучков. Обложка © ТАСС / Булкин Сергей

Дмитрий Пучков. Обложка © ТАСС / Булкин Сергей

Блогер Дмитрий Пучков прокомментировал RT информацию о вынесенном ему заочном приговоре украинским судом. Обвинение было вынесено по статье о посягательстве на территориальную целостность страны.

«Идиоты… Атас», — прокомментировал Пучков.

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Напомним, ранее суд на Украине заочно приговорил российского блогера и переводчика Дмитрия «Гоблина» Пучкова к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Его признали виновным в преступлениях, связанных с подрывом территориальной целостности Украины и распространением пропаганды. Кроме того, в отношении Гоблина действуют санкции, введённые Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Александра Мышляева
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