«Атас»: Гоблин Пучков отреагировал на заочный приговор на Украине

Блогер Дмитрий Пучков прокомментировал RT информацию о вынесенном ему заочном приговоре украинским судом. Обвинение было вынесено по статье о посягательстве на территориальную целостность страны.

Напомним, ранее суд на Украине заочно приговорил российского блогера и переводчика Дмитрия «Гоблина» Пучкова к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Его признали виновным в преступлениях, связанных с подрывом территориальной целостности Украины и распространением пропаганды. Кроме того, в отношении Гоблина действуют санкции, введённые Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.