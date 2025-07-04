«Открутят бошки»: Гоблин предупредил россиян о поездках за границу по окончании СВО
Пучков: После окончания СВО россияне не смогут ездить за границу
Обложка © ТАСС/ Булкин Сергей
Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, более известный как Гоблин, обратился к россиянам, которые хотят поехать за границу после завершения специальной военной операции (СВО) на Украине. В своём видео для проекта «Репортёры», он сказал, что это будет невозможно.
Гоблин отметил, что некоторые россияне надеются снова посетить такие места, как Майами в США или Лазурный Берег во Франции, когда конфликт закончится.
«Даже если победим, в ближайшие лет 20 вы вообще никуда не будете ездить. Потому что вас там будут ловить, душить и бошки откручивать», — высказался блогер.
Блогер назвал такие мечты глупыми и признался, что не понимает, откуда они берутся.
К слову, суд на Украине заочно приговорил российского блогера и переводчика Дмитрия «Гоблина» Пучкова к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Его признали виновным в преступлениях, связанных с подрывом территориальной целостности Украины и распространением пропаганды. Пучков назвал идиотами тех, кто принял такое решение.