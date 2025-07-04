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Регион
4 июля, 17:39

«Открутят бошки»: Гоблин предупредил россиян о поездках за границу по окончании СВО

Пучков: После окончания СВО россияне не смогут ездить за границу

Обложка © ТАСС/ Булкин Сергей

Обложка © ТАСС/ Булкин Сергей

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, более известный как Гоблин, обратился к россиянам, которые хотят поехать за границу после завершения специальной военной операции (СВО) на Украине. В своём видео для проекта «Репортёры», он сказал, что это будет невозможно.

Гоблин отметил, что некоторые россияне надеются снова посетить такие места, как Майами в США или Лазурный Берег во Франции, когда конфликт закончится.

«Даже если победим, в ближайшие лет 20 вы вообще никуда не будете ездить. Потому что вас там будут ловить, душить и бошки откручивать», — высказался блогер.

Блогер назвал такие мечты глупыми и признался, что не понимает, откуда они берутся.

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К слову, суд на Украине заочно приговорил российского блогера и переводчика Дмитрия «Гоблина» Пучкова к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Его признали виновным в преступлениях, связанных с подрывом территориальной целостности Украины и распространением пропаганды. Пучков назвал идиотами тех, кто принял такое решение.

Анастасия Никонорова
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