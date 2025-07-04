«Открутят бошки»: Гоблин предупредил россиян о поездках за границу по окончании СВО

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, более известный как Гоблин, обратился к россиянам, которые хотят поехать за границу после завершения специальной военной операции (СВО) на Украине. В своём видео для проекта «Репортёры», он сказал, что это будет невозможно.

Гоблин отметил, что некоторые россияне надеются снова посетить такие места, как Майами в США или Лазурный Берег во Франции, когда конфликт закончится.

«Даже если победим, в ближайшие лет 20 вы вообще никуда не будете ездить. Потому что вас там будут ловить, душить и бошки откручивать», — высказался блогер.