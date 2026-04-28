Путин: Любые предвыборные провокации из-за рубежа будут жёстко пресекаться

Президент России Владимир Путин на специальном совещании потребовал от правоохранительных органов и спецслужб самым решительным образом пресекать любые попытки дестабилизации обстановки в предвыборный период. Глава государства особо отметил, что провокации могут быть организованы и из-за рубежа.

«Обращаюсь к сотрудникам правоохранительных органов, специальных служб: самым решительным и жестким образом пресекать попытки совершения диверсионно-террористических актов, проявления экстремистского характера», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что необходимо жёстко реагировать на возможные теракты, экстремистские проявления и диверсии.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости жесткой борьбы с экстремизмом и террором. Российский лидер акцентировал внимание силовиков на том, что ригидность и бескомпромиссность в вопросах подавления экстремистских и криминальных вылазок сейчас выходят на первый план.