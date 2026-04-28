«Понимают ответственность»: Мурашко рассказал о новой тенденции среди отцов в России

Представители сильного пола в России всё активнее присутствуют при появлении своих детей на свет — это продиктовано ростом персональной ответственности за близких. Такую информацию озвучил глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.

ранее сообщалось, что с 1 мая вырастут выплаты на детей, а также изменится график их перечисления. По словам управляющего партнёра юридической компании «Интеллектуальная защита» Юрия Митина, с 22 мая для многодетных семей вводится облегчённое правило: при превышении дохода не более чем на 10% право на единое пособие сохранится, но его размер уменьшится до 50% регионального прожиточного минимума на ребёнка. В Социальном фонде России пояснили, что из-за праздников часть пособий за апрель выплатят досрочно 29 и 30 апреля, а ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трёх лет перечислят 5 мая по стандартному графику.