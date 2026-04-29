29 апреля, 02:55

Карл III подарил Трампу рынду с утилизированной подлодки HMS Trump

Обложка © X / RoyalFamily

Король Великобритании Карл III сделал американскому лидеру Дональду Трампу необычный подарок. Президент США получил рынду (судовой колокол) с утилизированной британской подводной лодки HMS Trump. Событие произошло во время тожественного ужина в Белом доме.

«Итак, сегодня вечером, господин президент, я рад вручить вам в качестве личного подарка оригинальный колокол, который висел на рубке вашего доблестного тезки. Пусть он станет свидетельством нашей общей истории и светлого будущего», — заявил монарх Британии.

HMS Trump спустили на воду в 1944 году. Субмарина служила в составе Британского Тихоокеанского флота. В 1970-х её утилизировали.

Белый дом назвал Трампа и Карла III «двумя королями»

Ранее во время церемонии на лужайке Белого дома произошёл неловкий момент: Карлу III пришлось догонять Трампа, который ушёл вперёд на метр после того, как им указали направление, и не пропускал короля до самого подъёма к трибуне. Гостеприимство проснулось в американском лидере только у самого подъёма: он наконец пропустил Карла III.

Виталий Приходько
