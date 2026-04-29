Взрывы прогремели над Орском Оренбургской области, работают расчёты ПВО
Обложка © Chat GPT
Взрывы прогремели над Орском в Оренбургской области — средства ПВО работают по украинским беспилотникам. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Очевидцы сообщили о взрывах и работе ПВО над Орском в Оренбургской области. Видео © Telegram / ORSK.RU 18+
Очевидцы рассказали, что несколько взрывов и стрельба были слышны в северо-западной части города. Перед этим включали сирену воздушной опасности. После взрывов в одном из районов города виден дым. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.
Также режим беспилотной опасности объявили в Свердловской области, Пермском крае и Челябинской области. Аэропорты Челябинска, Екатеринбурга и Перми ввели ограничения на приём и выпуск воздушных судов.
Ночью в Воронежской области также звучали сирены воздушной тревоги. Губернатор предупредил жителей о непосредственной угрозе удара БПЛА. Силы ПВО и средства РЭБ отработали над девятью районами. Были обнаружены, уничтожены и подавлены 10 беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
