Взрывы прогремели над Орском Оренбургской области, работают расчёты ПВО

Взрывы прогремели над Орском в Оренбургской области — средства ПВО работают по украинским беспилотникам. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Очевидцы сообщили о взрывах и работе ПВО над Орском в Оренбургской области.

Очевидцы рассказали, что несколько взрывов и стрельба были слышны в северо-западной части города. Перед этим включали сирену воздушной опасности. После взрывов в одном из районов города виден дым. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Также режим беспилотной опасности объявили в Свердловской области, Пермском крае и Челябинской области. Аэропорты Челябинска, Екатеринбурга и Перми ввели ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

Ночью в Воронежской области также звучали сирены воздушной тревоги. Губернатор предупредил жителей о непосредственной угрозе удара БПЛА. Силы ПВО и средства РЭБ отработали над девятью районами. Были обнаружены, уничтожены и подавлены 10 беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.