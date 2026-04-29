Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 апреля, 05:42

В Татарстане объявили угрозу атаки БПЛА для трёх городов

Главное управление МЧС по Республике Татарстан объявило об угрозе беспилотной атаки для трёх крупных населённых пунктов региона.

В списке оказались индустриальный Нижнекамск, нефтяной центр Альметьевск и историческая Елабуга. Жителей этих городов призвали быть предельно внимательными.

На данный момент не уточняется, с какой стороны ожидаются беспилотники и есть ли информация о сбитых целях. Местным жителям рекомендуют немедленно сообщать об обнаружении подозрительных летательных объектов в правоохранительные органы.

Ранее Life.ru писал о перехвате беспилотников в четырех районах Ростовской области — Боковском, Кашарском, Миллеровском, Шолоховском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Происшествия
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar