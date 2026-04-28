28 апреля, 10:43

Дешевле классической ПВО: в России испытали дрон-перехватчик «Болт»

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

В России разработали дрон-перехватчик «Болт» для борьбы с массированными атаками беспилотников. Об этом сообщили в Народном фронте, чей Кулибин-клуб поддерживает разработчиков.

По данным организации, новый БПЛА должен стать более дешёвым средством отражения налётов по сравнению с классическими системами ПВО.

«Болт» запускается из транспортно-пускового контейнера после получения сигнала от радиолокационных станций. Затем аппарат в автоматическом режиме летит в заданный район. После выхода в нужный квадрат оптическая головка самонаведения должна захватить цель. Речь идёт о вражеском беспилотнике. Разработчики заявляют, что перехват может происходить двумя способами: с помощью боевой части или кинетически, то есть за счёт прямого поражения цели.

Представитель компании «Площадь» сообщил, что «Болт» уже прошёл первые испытания на полигонах. Дополнительное тестирование планируют провести вместе с Народным фронтом.

Разработка таких систем становится особенно актуальной на фоне участившихся атак БПЛА. Дроны-перехватчики рассматриваются как один из способов снизить нагрузку на традиционные средства противовоздушной обороны.

Марина Фещенко
